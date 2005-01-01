О компании

Уважаемые Дамы и Господа! Мы рады приветствовать Вас на сайте ООО "МЦ "Грандес"!

Общество с ограниченной ответственностью "МЦ "Грандес" из Санкт-Петербурга изготавливает любые металлоконструкции по чертежам заказчика в количестве до 150 тонн в месяц в т.ч. закладные, емкости, рамы, стойки, колонны, ригеля, кронштейны, ограждения, площадки, мачты и т.д. (ограничение –не более 5 тонн сборочная единица) – по цене от 40 руб/кг. в

Кроме этого общество с ограниченной ответственностью "МЦ "Грандес" изготавливает под заказ стеновую (типа MEVA) и колонную опалубки по размеру Заказчика , а также сопутствующие изделия к ней (замки, подкосы, строповочные устройства, ломбурки и т.д.).

Производим автоматизированный раскрой листового металла на установке типа "Кристалл".

Чаще всего мы изготавливаем несерийную продукцию, поэтому цена изготовления нами считается индивидуально по каждому заказу. Мы готовы в кратчайшие сроки ответить о возможности, стоимости и сроках изготовления продукции по Вашему заказу.

Мы с радостью поможем Вам подобрать необходимый товар. Наши квалифицированные специалисты проконсультируют Вас по каждой группе товаров, дадут свои рекомендации по их использованию.

По вашему желанию доставим выбранные Вами материалы в удобное время по указанному адресу.

В нашей компании действуют три основополагающих принципа работы:

- высокое качество всех товаров и услуг;

- разумная ценовая политика;

- внимательное отношение к каждому клиенту.

Предлагаемые нами товары проходят строгий контроль качества. Все применяемые материалы и комплектующие имеют сертификаты.

Главным направлением деятельности нашего предприятия является постоянное и целенаправленное совершенствование технологических процессов, надежность и эффективность поставки.

Постоянным клиентам нашей компании предоставлены выгодные условия приобретения наших товаров. А это говорит о том что вы получаете дополнительные скидки либо льготные условия платежа.

Наша компания приглашает все заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.